Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Хорошавин Пётр Терентевич
Хорошавин Пётр Терентевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1734
Дата смерти
1745
Пол
Мужской
Отец
Хорошавин Терентий Зотович
1702 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец:
Хорошавин Терентий Зотович
Мать: не указана
Смерть
1745
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия