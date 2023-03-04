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Хорошавин Павел Терентевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Хорошавин Терентий Зотович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Офимия Павловна

Мать ребёнка: Хорошавина Марья Ермилова

Рождение ребёнка
1749

Сын: Хорошавин Яков Павлович

Мать ребёнка: Хорошавина Марья Ермилова

Рождение ребёнка
1753

Сын: Хорошавин Александр Павлович

Мать ребёнка: Хорошавина Марья Ермилова

Рождение ребёнка
1758

Сын: Хорошавин Акинфей Павлович

Мать ребёнка: Хорошавина Марья Ермилова

Рождение ребёнка
1760

Сын: Хорошавин Зоть Павлович

Мать ребёнка: Хорошавина Марья Ермилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Марья Ермилова

Смерть
До 1782
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