Хорошавин Павел Терентевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Хорошавин Терентий Зотович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Офимия Павловна
Мать ребёнка: Хорошавина Марья Ермилова
Рождение ребёнка
1749
Мать ребёнка: Хорошавина Марья Ермилова
Рождение ребёнка
1753
Сын: Хорошавин Александр Павлович
Мать ребёнка: Хорошавина Марья Ермилова
Рождение ребёнка
1758
Сын: Хорошавин Акинфей Павлович
Мать ребёнка: Хорошавина Марья Ермилова
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: Хорошавина Марья Ермилова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1782