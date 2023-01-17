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Хорошавин Яков Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

До 1805

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Хорошавин Павел Терентевич

Мать: Хорошавина Марья Ермилова

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Лобастова Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Хорошавина Анна Леонидовна

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Одинцова Марья Яковлевна

Мать ребёнка: Хорошавина Анна Леонидовна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Хорошавин Ион Яковлевич

Мать ребёнка: Хорошавина Анна Леонидовна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Неонила Яковлевна

Мать ребёнка: Хорошавина Анна Леонидовна

Рождение ребёнка
1783

Сын: Хорошавин Степан Яковлевич

Мать ребёнка: Хорошавина Анна Леонидовна

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Ефрасинья Яковлевна

Мать ребёнка: Хорошавина Анна Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Анна Леонидовна

Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1805
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