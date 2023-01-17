Хорошавин Яков Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиДо 1805
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Лобастова Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Хорошавина Анна Леонидовна
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Одинцова Марья Яковлевна
Мать ребёнка: Хорошавина Анна Леонидовна
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Хорошавина Анна Леонидовна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Неонила Яковлевна
Мать ребёнка: Хорошавина Анна Леонидовна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Хорошавин Степан Яковлевич
Мать ребёнка: Хорошавина Анна Леонидовна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Ефрасинья Яковлевна
Мать ребёнка: Хорошавина Анна Леонидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1805