Хорошавина (Смирнова) Марья Ермилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (Смирнова) Марья Ермилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Офимия Павловна

Отец ребёнка: Хорошавин Павел Терентевич

Рождение ребёнка
1749

Сын: Хорошавин Яков Павлович

Отец ребёнка: Хорошавин Павел Терентевич

Рождение ребёнка
1753

Сын: Хорошавин Александр Павлович

Отец ребёнка: Хорошавин Павел Терентевич

Рождение ребёнка
1758

Сын: Хорошавин Акинфей Павлович

Отец ребёнка: Хорошавин Павел Терентевич

Рождение ребёнка
1760

Сын: Хорошавин Зоть Павлович

Отец ребёнка: Хорошавин Павел Терентевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Павел Терентевич

Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795
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