Хорошавина (Смирнова) Марья Ермилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Офимия Павловна
Отец ребёнка: Хорошавин Павел Терентевич
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Хорошавин Павел Терентевич
Рождение ребёнка
1753
Сын: Хорошавин Александр Павлович
Отец ребёнка: Хорошавин Павел Терентевич
Рождение ребёнка
1758
Сын: Хорошавин Акинфей Павлович
Отец ребёнка: Хорошавин Павел Терентевич
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Хорошавин Павел Терентевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795