Хорошавин Акинфей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Епестимия Акинфиева
Мать ребёнка: Хорошавина Настасия Семёнова
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Ефросиния Акинфиева
Мать ребёнка: Хорошавина Настасия Семёнова
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Хорошавина Настасия Семёнова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Ирина Акинфиева
Мать ребёнка: Хорошавина Настасия Семёнова
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Хорошавина Настасия Семёнова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795