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Хорошавин Акинфей Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Хорошавин Павел Терентевич

Мать: Хорошавина Марья Ермилова

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Епестимия Акинфиева

Мать ребёнка: Хорошавина Настасия Семёнова

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Ефросиния Акинфиева

Мать ребёнка: Хорошавина Настасия Семёнова

Рождение ребёнка
1790

Сын: Хорошавин Иван Акинфиев

Мать ребёнка: Хорошавина Настасия Семёнова

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Ирина Акинфиева

Мать ребёнка: Хорошавина Настасия Семёнова

Рождение ребёнка
1794

Сын: Хорошавин Федот Акинфиев

Мать ребёнка: Хорошавина Настасия Семёнова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Настасия Семёнова

Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795
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