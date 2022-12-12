Хорошавина Настасия Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Епестимия Акинфиева
Отец ребёнка: Хорошавин Акинфей Павлович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Ефросиния Акинфиева
Отец ребёнка: Хорошавин Акинфей Павлович
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Хорошавин Акинфей Павлович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Ирина Акинфиева
Отец ребёнка: Хорошавин Акинфей Павлович
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Хорошавин Акинфей Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795