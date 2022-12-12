Хорошавина Настасия Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина Настасия Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Епестимия Акинфиева

Отец ребёнка: Хорошавин Акинфей Павлович

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Ефросиния Акинфиева

Отец ребёнка: Хорошавин Акинфей Павлович

Рождение ребёнка
1790

Сын: Хорошавин Иван Акинфиев

Отец ребёнка: Хорошавин Акинфей Павлович

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Ирина Акинфиева

Отец ребёнка: Хорошавин Акинфей Павлович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Хорошавин Федот Акинфиев

Отец ребёнка: Хорошавин Акинфей Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Акинфей Павлович

Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795
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