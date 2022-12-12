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Хорошавина Анна Леонидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

После 1805

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Лобастова Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Хорошавин Яков Павлович

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Одинцова Марья Яковлевна

Отец ребёнка: Хорошавин Яков Павлович

Рождение ребёнка
1778

Сын: Хорошавин Ион Яковлевич

Отец ребёнка: Хорошавин Яков Павлович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Неонила Яковлевна

Отец ребёнка: Хорошавин Яков Павлович

Рождение ребёнка
1783

Сын: Хорошавин Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Хорошавин Яков Павлович

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Ефрасинья Яковлевна

Отец ребёнка: Хорошавин Яков Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Яков Павлович

Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1805
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