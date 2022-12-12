Хорошавина Анна Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиПосле 1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Лобастова Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Хорошавин Яков Павлович
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Одинцова Марья Яковлевна
Отец ребёнка: Хорошавин Яков Павлович
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Хорошавин Яков Павлович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Неонила Яковлевна
Отец ребёнка: Хорошавин Яков Павлович
Рождение ребёнка
1783
Сын: Хорошавин Степан Яковлевич
Отец ребёнка: Хорошавин Яков Павлович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Ефрасинья Яковлевна
Отец ребёнка: Хорошавин Яков Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1805