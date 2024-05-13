Шамсутдинова (Шамсутдинова) Галимә (Галима) Баширов Кызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шамсетдинов Гимадетдин (Гимади) Залялетдин Улы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1868
Рождение ребёнка
1884
Рождение ребёнка
09.07.1896
Смерть
Неизвестно