Шамсутдинова (Шамсутдинова) Галимә (Галима) Баширов Кызы Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шамсутдинова (Шамсутдинова) Галимә (Галима) Баширов Кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шамсутдинова (Шамсутдинова) Амина Гимадиевна

Отец ребёнка: Шамсетдинов Гимадетдин (Гимади) Залялетдин Улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шамсутдинова (Шамсутдинова) Маһиәсма (Махиасма) Гимадиевна

Отец ребёнка: Шамсетдинов Гимадетдин (Гимади) Залялетдин Улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шамсетдинов Гимадетдин (Гимади) Залялетдин Улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шамсетдинов Мөбәрәкша (Мубаракша) Гимадетдин Улы

Отец ребёнка: Шамсетдинов Гимадетдин (Гимади) Залялетдин Улы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шамсетдинов Гимадетдин (Гимади) Залялетдин Улы

Рождение ребёнка
1868

Сын: Шамсетдинов Нуретдин Гимадетдин Улы

Отец ребёнка: Шамсетдинов Гимадетдин (Гимади) Залялетдин Улы

Рождение ребёнка
1884

Сын: Шамсетдинов Абзалетдин Гимадетдин Улы

Отец ребёнка: Шамсетдинов Гимадетдин (Гимади) Залялетдин Улы

Рождение ребёнка
09.07.1896

Сын: Шамсутдинов Җиһанша (Зиганша) Гимадетдин Улы

Отец ребёнка: Шамсетдинов Гимадетдин (Гимади) Залялетдин Улы

Смерть
Неизвестно

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