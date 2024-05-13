Шамсетдинов Абзалетдин Гимадетдин Улы 1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шамсетдинов Абзалетдин Гимадетдин Улы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1901 г.р.

Дети

1914 г.р.
1916 г.р.
1923 г.р.
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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Шамсетдинов Гимадетдин (Гимади) Залялетдин Улы

Мать: Шамсутдинова (Шамсутдинова) Галимә (Галима) Баширов Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамсетдинова (Шамсетдинова) Фәхриҗамал (Фахрижамал)

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Шамсутдинова (Шамсутдинова) Гөләндәм (Гуландем) Абзалетдиновна

Мать ребёнка: Шамсетдинова (Шамсетдинова) Фәхриҗамал (Фахрижамал)

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Шамсутдинова (Шамсутдинова) Мәгъсүмә (Магсума) Абзалетдиновна

Мать ребёнка: Шамсетдинова (Шамсетдинова) Фәхриҗамал (Фахрижамал)

Рождение ребёнка
1923

Сын: Шамсутдинов Равиль Абзалетдинович

Мать ребёнка: Шамсетдинова (Шамсетдинова) Фәхриҗамал (Фахрижамал)

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамсетдинова (Шамсетдинова) Фәхриҗамал (Фахрижамал)

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамсетдинова (Шамсетдинова) Фәхриҗамал (Фахрижамал)

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамсетдинова (Шамсетдинова) Фәхриҗамал (Фахрижамал)

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамсетдинова (Шамсетдинова) Фәхриҗамал (Фахрижамал)

Смерть
Неизвестно

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