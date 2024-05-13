Шамсетдинов Абзалетдин Гимадетдин Улы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1914
Рождение ребёнка
1916
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шамсетдинова (Шамсетдинова) Фәхриҗамал (Фахрижамал)
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шамсетдинова (Шамсетдинова) Фәхриҗамал (Фахрижамал)
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шамсетдинова (Шамсетдинова) Фәхриҗамал (Фахрижамал)
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шамсетдинова (Шамсетдинова) Фәхриҗамал (Фахрижамал)
Смерть
Неизвестно