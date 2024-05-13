Шамсутдинова (Шамсутдинова) Маһиәсма (Махиасма) Гимадиевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шамсутдинова (Шамсутдинова) Маһиәсма (Махиасма) Гимадиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шамсетдинов Гимадетдин (Гимади) Залялетдин Улы

Мать: Шамсутдинова (Шамсутдинова) Галимә (Галима) Баширов Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдрашитов Мухаммат (Магъзум Мулла) (Магъзум Мулла) Абубакир Улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдрашитов Мухаммат (Магъзум Мулла) (Магъзум Мулла) Абубакир Улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Абдрашитова) Шафика Мухамматовна

Отец ребёнка: Абдрашитов Мухаммат (Магъзум Мулла) (Магъзум Мулла) Абубакир Улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Абдрашитова) Файруза Мухамматовна

Отец ребёнка: Абдрашитов Мухаммат (Магъзум Мулла) (Магъзум Мулла) Абубакир Улы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдрашитов Мухаммат (Магъзум Мулла) (Магъзум Мулла) Абубакир Улы

Рождение ребёнка
07.10.1909

Сын: Абдрашитов Фуат Мухамматович

Отец ребёнка: Абдрашитов Мухаммат (Магъзум Мулла) (Магъзум Мулла) Абубакир Улы

Рождение ребёнка
26.12.1914

Дочь: (Абдрашитова) Сагадат Мухамматовна

Отец ребёнка: Абдрашитов Мухаммат (Магъзум Мулла) (Магъзум Мулла) Абубакир Улы

Рождение ребёнка
08.03.1919

Дочь: (Абдрашитова) Суембика Мухамматовна

Отец ребёнка: Абдрашитов Мухаммат (Магъзум Мулла) (Магъзум Мулла) Абубакир Улы

Рождение ребёнка
02.02.1923

Дочь: (Абдрашитова) Сабрия Мухамматовна

Отец ребёнка: Абдрашитов Мухаммат (Магъзум Мулла) (Магъзум Мулла) Абубакир Улы

Смерть
Неизвестно

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