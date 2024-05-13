Шамсетдинов Гимадетдин (Гимади) Залялетдин Улы Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шамсетдинов Гимадетдин (Гимади) Залялетдин Улы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жалялетдин (Залялетдин) Шамсетдин Улы

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шамсутдинова (Шамсутдинова) Амина Гимадиевна

Мать ребёнка: Шамсутдинова (Шамсутдинова) Галимә (Галима) Баширов Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шамсутдинова (Шамсутдинова) Маһиәсма (Махиасма) Гимадиевна

Мать ребёнка: Шамсутдинова (Шамсутдинова) Галимә (Галима) Баширов Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамсутдинова (Шамсутдинова) Галимә (Галима) Баширов Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шамсетдинов Мөбәрәкша (Мубаракша) Гимадетдин Улы

Мать ребёнка: Шамсутдинова (Шамсутдинова) Галимә (Галима) Баширов Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамсутдинова (Шамсутдинова) Галимә (Галима) Баширов Кызы

Рождение ребёнка
1868

Сын: Шамсетдинов Нуретдин Гимадетдин Улы

Мать ребёнка: Шамсутдинова (Шамсутдинова) Галимә (Галима) Баширов Кызы

Рождение ребёнка
1884

Сын: Шамсетдинов Абзалетдин Гимадетдин Улы

Мать ребёнка: Шамсутдинова (Шамсутдинова) Галимә (Галима) Баширов Кызы

Рождение ребёнка
09.07.1896

Сын: Шамсутдинов Җиһанша (Зиганша) Гимадетдин Улы

Мать ребёнка: Шамсутдинова (Шамсутдинова) Галимә (Галима) Баширов Кызы

Смерть
Неизвестно

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