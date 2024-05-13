Шамсетдинов Нуретдин Гимадетдин Улы 1868 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шамсетдинов Нуретдин Гимадетдин Улы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Шамсетдинов Гимадетдин (Гимади) Залялетдин Улы

Мать: Шамсутдинова (Шамсутдинова) Галимә (Галима) Баширов Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамсетдинова (Шамсетдинова) Ажбулбәнәт (Ажбулбанат) Шарафутдин Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамсетдинова (Шамсетдинова) Ажбулбәнәт (Ажбулбанат) Шарафутдин Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамсетдинова (Шамсетдинова) Ажбулбәнәт (Ажбулбанат) Шарафутдин Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шамсутдинов Һарун (Харун) Нуретдинович

Мать ребёнка: Шамсетдинова (Шамсетдинова) Ажбулбәнәт (Ажбулбанат) Шарафутдин Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамсетдинова (Шамсетдинова) Ажбулбәнәт (Ажбулбанат) Шарафутдин Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамсетдинова (Шамсетдинова) Ажбулбәнәт (Ажбулбанат) Шарафутдин Кызы

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Шамсутдинова (Шамсутдинова) Шәмсенур (Шамсенур) Нуретдин Кызы

Мать ребёнка: Шамсетдинова (Шамсетдинова) Ажбулбәнәт (Ажбулбанат) Шарафутдин Кызы

Рождение ребёнка
1908

Сын: Шамсутдинов Әхмәтгәрәй (Ахметгарай) Нуретдинович

Мать ребёнка: Шамсетдинова (Шамсетдинова) Ажбулбәнәт (Ажбулбанат) Шарафутдин Кызы

Рождение ребёнка
1914

Сын: Шамсутдинов Харис

Мать ребёнка: Шамсетдинова (Шамсетдинова) Ажбулбәнәт (Ажбулбанат) Шарафутдин Кызы

Рождение ребёнка
1918

Сын: Шамсутдинов Шәүкәт (Шавкат) Нуретдинович

Мать ребёнка: Шамсетдинова (Шамсетдинова) Ажбулбәнәт (Ажбулбанат) Шарафутдин Кызы

Смерть
1938

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