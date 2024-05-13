Шамсетдинов Нуретдин Гимадетдин Улы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти1938
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шамсетдинова (Шамсетдинова) Ажбулбәнәт (Ажбулбанат) Шарафутдин Кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шамсетдинова (Шамсетдинова) Ажбулбәнәт (Ажбулбанат) Шарафутдин Кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шамсетдинова (Шамсетдинова) Ажбулбәнәт (Ажбулбанат) Шарафутдин Кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шамсетдинова (Шамсетдинова) Ажбулбәнәт (Ажбулбанат) Шарафутдин Кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Рождение ребёнка
1908
Рождение ребёнка
1914
Рождение ребёнка
1918
Смерть
1938