Шамсутдинов Җиһанша (Зиганша) Гимадетдин Улы 09.07.1896 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шамсутдинов Җиһанша (Зиганша) Гимадетдин Улы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1896

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1900 г.р.

Дети

1923 г.р.
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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1896

Отец: Шамсетдинов Гимадетдин (Гимади) Залялетдин Улы

Мать: Шамсутдинова (Шамсутдинова) Галимә (Галима) Баширов Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамсетдинова (Шамсетдинова) Зәйнәп

Рождение ребёнка
1923

Сын: Шамсутдинов Аминша (Әминша) Зиганша Улы

Мать ребёнка: Шамсетдинова (Шамсетдинова) Зәйнәп

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамсетдинова (Шамсетдинова) Зәйнәп

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамсетдинова (Шамсетдинова) Зәйнәп

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамсетдинова (Шамсетдинова) Зәйнәп

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамсетдинова (Шамсетдинова) Зәйнәп

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамсетдинова (Шамсетдинова) Зәйнәп

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамсетдинова (Шамсетдинова) Зәйнәп

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамсетдинова (Шамсетдинова) Зәйнәп

Смерть
1965

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