Шамсутдинов Җиһанша (Зиганша) Гимадетдин Улы
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1896
Дата смерти1965
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1896
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Сын: Шамсутдинов Аминша (Әминша) Зиганша Улы
Мать ребёнка: Шамсетдинова (Шамсетдинова) Зәйнәп
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1940
Смерть
1965