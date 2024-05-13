Шамсетдинова (Шамсетдинова) Зәйнәп 1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шамсетдинова (Шамсетдинова) Зәйнәп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

1923 г.р.
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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шамсутдинов Җиһанша (Зиганша) Гимадетдин Улы

Рождение ребёнка
1923

Сын: Шамсутдинов Аминша (Әминша) Зиганша Улы

Отец ребёнка: Шамсутдинов Җиһанша (Зиганша) Гимадетдин Улы

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шамсутдинов Җиһанша (Зиганша) Гимадетдин Улы

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шамсутдинов Җиһанша (Зиганша) Гимадетдин Улы

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шамсутдинов Җиһанша (Зиганша) Гимадетдин Улы

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шамсутдинов Җиһанша (Зиганша) Гимадетдин Улы

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шамсутдинов Җиһанша (Зиганша) Гимадетдин Улы

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шамсутдинов Җиһанша (Зиганша) Гимадетдин Улы

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шамсутдинов Җиһанша (Зиганша) Гимадетдин Улы

Смерть
1965

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