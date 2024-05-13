Шамсетдинова (Шамсетдинова) Зәйнәп
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1940
Смерть
1965