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Жоров Никифор Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Жоров Семён

Мать: Жорова ...

Дата рождения, исходя из возраста в Исповедальных ведомостях с. Очкино за 1786-1789 гг.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жоров ... Никифорович

Мать ребёнка: Жорова Матрона Семёновна

Бракосочетание
До 1766

Жена: Жорова Матрона Семёновна

Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Жоров Григорий Никифорович

Мать ребёнка: Жорова Матрона Семёновна

Исходя из возраста, указанного в исповедальных ведомостях за 1786-1787 гг. и 1789 г.
Рождение ребёнка
С 1768 по 1769

Дочь: Лисовская (Жорова) Евфросиния Никифоровна

Мать ребёнка: Жорова Матрона Семёновна

Исходя из возраста в Исповедальной ведомости с. Очкино 1786-1789 гг. и возраста в метрической записи о смерти.
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Жоров Софоний Никифорович

Мать ребёнка: Жорова Матрона Семёновна

Исходя из возраста, указанного в исповедальных ведомостях за 1786-1787 гг. и 1789 г.
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Жоров Фёдор Никифорович

Мать ребёнка: Жорова Матрона Семёновна

Исходя из возраста в записи о смерти (1774 г.) и возраста в в исповедальных ведомостях за 1786-1787 гг. (1777 г.)
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Жоров Евстафий Никифорович

Мать ребёнка: Жорова Матрона Семёновна

Исходя из возраста, указанного в исповедальных ведомостях за 1786-1787 гг.
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Жорова Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Жорова Матрона Семёновна

Исходя из возраста, указанного в исповедальных ведомостях за 1786-1787 гг., и возраста в записи о смерти.
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Жоров Сергей Никифорович

Мать ребёнка: Жорова Матрона Семёновна

Исходя из возраста, указанного в исповедальных ведомостях за 1786-1787 гг., и возраста в записи о смерти.
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Жоров Кондрат Никифорович

Мать ребёнка: Жорова Матрона Семёновна

Исходя из возраста, указанного в исповедальных ведомостях за 1786-1787 гг., и возраста в записи о смерти.
Место жительства
С 1786
Очкино, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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