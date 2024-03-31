Жоров Никифор Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1740
Отец: Жоров Семён
Мать: Жорова ...
Дата рождения, исходя из возраста в Исповедальных ведомостях с. Очкино за 1786-1789 гг.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Жорова Матрона Семёновна
Бракосочетание
До 1766
Жена: Жорова Матрона Семёновна
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Жоров Григорий Никифорович
Мать ребёнка: Жорова Матрона Семёновна
Исходя из возраста, указанного в исповедальных ведомостях за 1786-1787 гг. и 1789 г.
Рождение ребёнка
С 1768 по 1769
Дочь: Лисовская (Жорова) Евфросиния Никифоровна
Мать ребёнка: Жорова Матрона Семёновна
Исходя из возраста в Исповедальной ведомости с. Очкино 1786-1789 гг. и возраста в метрической записи о смерти.
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Жоров Софоний Никифорович
Мать ребёнка: Жорова Матрона Семёновна
Исходя из возраста, указанного в исповедальных ведомостях за 1786-1787 гг. и 1789 г.
Рождение ребёнка
Около 1774
Мать ребёнка: Жорова Матрона Семёновна
Исходя из возраста в записи о смерти (1774 г.) и возраста в в исповедальных ведомостях за 1786-1787 гг. (1777 г.)
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Жоров Евстафий Никифорович
Мать ребёнка: Жорова Матрона Семёновна
Исходя из возраста, указанного в исповедальных ведомостях за 1786-1787 гг.
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Жорова Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Жорова Матрона Семёновна
Исходя из возраста, указанного в исповедальных ведомостях за 1786-1787 гг., и возраста в записи о смерти.
Рождение ребёнка
Около 1784
Мать ребёнка: Жорова Матрона Семёновна
Исходя из возраста, указанного в исповедальных ведомостях за 1786-1787 гг., и возраста в записи о смерти.
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Жоров Кондрат Никифорович
Мать ребёнка: Жорова Матрона Семёновна
Исходя из возраста, указанного в исповедальных ведомостях за 1786-1787 гг., и возраста в записи о смерти.
Место жительства
С 1786
Очкино, Сумська область
Смерть
Неизвестно