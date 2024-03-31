Жорова Матрона Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Дата рождения, исходя из возраста в Исповедальных ведомостях с. Очкино за 1786-1789 гг.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жоров Никифор Семёнович
Бракосочетание
До 1766
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Жоров Григорий Никифорович
Отец ребёнка: Жоров Никифор Семёнович
Исходя из возраста, указанного в исповедальных ведомостях за 1786-1787 гг. и 1789 г.
Рождение ребёнка
С 1768 по 1769
Дочь: Лисовская (Жорова) Евфросиния Никифоровна
Отец ребёнка: Жоров Никифор Семёнович
Исходя из возраста в Исповедальной ведомости с. Очкино 1786-1789 гг. и возраста в метрической записи о смерти.
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Жоров Софоний Никифорович
Отец ребёнка: Жоров Никифор Семёнович
Исходя из возраста, указанного в исповедальных ведомостях за 1786-1787 гг. и 1789 г.
Рождение ребёнка
Около 1774
Отец ребёнка: Жоров Никифор Семёнович
Исходя из возраста в записи о смерти (1774 г.) и возраста в в исповедальных ведомостях за 1786-1787 гг. (1777 г.)
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Жоров Евстафий Никифорович
Отец ребёнка: Жоров Никифор Семёнович
Исходя из возраста, указанного в исповедальных ведомостях за 1786-1787 гг.
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Жорова Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Жоров Никифор Семёнович
Исходя из возраста, указанного в исповедальных ведомостях за 1786-1787 гг., и возраста в записи о смерти.
Рождение ребёнка
Около 1784
Отец ребёнка: Жоров Никифор Семёнович
Исходя из возраста, указанного в исповедальных ведомостях за 1786-1787 гг., и возраста в записи о смерти.
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Жоров Кондрат Никифорович
Отец ребёнка: Жоров Никифор Семёнович
Исходя из возраста, указанного в исповедальных ведомостях за 1786-1787 гг., и возраста в записи о смерти.
Место жительства
С 1786
Очкино, Сумська область
Смерть
Неизвестно