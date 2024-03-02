Жоров Сергей Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смерти10.02.1788 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: Жоров Никифор Семёнович
Мать: Жорова Матрона Семёновна
Исходя из возраста, указанного в исповедальных ведомостях за 1786-1787 гг., и возраста в записи о смерти.
Смерть
10.02.1788 ст.
Очкино, Сумська область
Причина смерти и дата захоронения не указана.