Лисовская (Жорова) Евфросиния Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1768 по 1769
Дата смерти20.01.1811 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
С 1768 по 1769
Отец: Жоров Никифор Семёнович
Мать: Жорова Матрона Семёновна
Исходя из возраста в Исповедальной ведомости с. Очкино 1786-1789 гг. и возраста в метрической записи о смерти.
Место жительства
С 1786
Бракосочетание
14.11.1792 ст.
Рождение ребёнка
17.07.1805 ст.
Дочь: (Лисовская) Марина Петровна
Отец ребёнка: Лисовский Пётр Исакович
Смерть
20.01.1811 ст.
Причина смерти: натуральная болезнь.
Похороны
21.01.1811 ст.