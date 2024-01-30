Лисовская (Жорова) Евфросиния Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисовская (Жорова) Евфросиния Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1768 по 1769

Дата смерти

20.01.1811 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1768 по 1769

Отец: Жоров Никифор Семёнович

Мать: Жорова Матрона Семёновна

Исходя из возраста в Исповедальной ведомости с. Очкино 1786-1789 гг. и возраста в метрической записи о смерти.
Место жительства
С 1786
Очкино, Сумська область
Бракосочетание
14.11.1792 ст.

Муж: Лисовский Пётр Исакович

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
17.07.1805 ст.

Дочь: (Лисовская) Марина Петровна

Отец ребёнка: Лисовский Пётр Исакович

Очкино, Сумська область
Смерть
20.01.1811 ст.
Очкино, Сумська область
Причина смерти: натуральная болезнь.
Похороны
21.01.1811 ст.
Очкино, Сумська область

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