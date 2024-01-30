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Лисовский Пётр Исакович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Лисовский Исак Есипович (Иосифович)

Мать: Лисовская Агафья Ивановна

Исходя из возраста в Исповедальных ведомостях 1787-1789 гг.
Место жительства
С 1787
В Исповедальных ведомостях за 1786 г. не упоминается. За 1787 г. и 1789 г. - упоминается.
Бракосочетание
14.11.1792 ст.

Жена: Лисовская (Жорова) Евфросиния Никифоровна

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
17.07.1805 ст.

Дочь: (Лисовская) Марина Петровна

Мать ребёнка: Лисовская (Жорова) Евфросиния Никифоровна

Очкино, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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