Лисовский Пётр Исакович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Исходя из возраста в Исповедальных ведомостях 1787-1789 гг.
Место жительства
С 1787
В Исповедальных ведомостях за 1786 г. не упоминается. За 1787 г. и 1789 г. - упоминается.
Бракосочетание
14.11.1792 ст.
Рождение ребёнка
17.07.1805 ст.
Дочь: (Лисовская) Марина Петровна
Мать ребёнка: Лисовская (Жорова) Евфросиния Никифоровна
Смерть
Неизвестно