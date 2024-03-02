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Жоров Кондрат Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

10.02.1788 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1740 г.р.

Мать

Около 1745 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
Около 1785

Отец: Жоров Никифор Семёнович

Мать: Жорова Матрона Семёновна

Исходя из возраста, указанного в исповедальных ведомостях за 1786-1787 гг., и возраста в записи о смерти.
Смерть
10.02.1788 ст.
Очкино, Сумська область
Причина смерти и дата захоронения не указаны.
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