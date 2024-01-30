Жоров Семён
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1786
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1740
Мать ребёнка: Жорова ...
Дата рождения, исходя из возраста в Исповедальных ведомостях с. Очкино за 1786-1789 гг.
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Синельник Матрона Семёновна
Мать ребёнка: Жорова ...
Исходя из возраста в Исповедальных ведомостях 1786-1789 гг.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жорова ...
Смерть
До 1786
Не упоминается в Исповедальной ведомости с. Очкино за 1786 г.