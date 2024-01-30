Жоров Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жоров Семён

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1786

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Жоров Никифор Семёнович

Мать ребёнка: Жорова ...

Дата рождения, исходя из возраста в Исповедальных ведомостях с. Очкино за 1786-1789 гг.
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Синельник Матрона Семёновна

Мать ребёнка: Жорова ...

Исходя из возраста в Исповедальных ведомостях 1786-1789 гг.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жорова ...

Смерть
До 1786
Не упоминается в Исповедальной ведомости с. Очкино за 1786 г.
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