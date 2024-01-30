Синельник (Жорова) Матрона Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синельник (Жорова) Матрона Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Жоров Семён

Мать: Жорова ...

Исходя из возраста в Исповедальных ведомостях 1786-1789 гг.
Бракосочетание
До 1774

Муж: Синельник Фёдор Семёнович

Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Синельник Моисей Фёдорович

Отец ребёнка: Синельник Фёдор Семёнович

Дата рождения, исходя из возраста в Исповедальных ведомостях 1786-1789 гг.
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Синельник Андрей Фёдорович

Отец ребёнка: Синельник Фёдор Семёнович

Дата рождения, исходя из возраста в Исповедальных ведомостях 1786-1789 гг.
Место жительства
С 1786
Очкино, Сумська область
После смерти отца мужа уже значилась при её брате Никифоре.
Смерть
Неизвестно

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