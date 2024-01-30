Синельник (Жорова) Матрона Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1755
Отец: Жоров Семён
Мать: Жорова ...
Исходя из возраста в Исповедальных ведомостях 1786-1789 гг.
Бракосочетание
До 1774
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Синельник Моисей Фёдорович
Отец ребёнка: Синельник Фёдор Семёнович
Дата рождения, исходя из возраста в Исповедальных ведомостях 1786-1789 гг.
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Синельник Андрей Фёдорович
Отец ребёнка: Синельник Фёдор Семёнович
Дата рождения, исходя из возраста в Исповедальных ведомостях 1786-1789 гг.
Место жительства
С 1786
Очкино, Сумська область
После смерти отца мужа уже значилась при её брате Никифоре.
Смерть
Неизвестно