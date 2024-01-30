Синельник Андрей Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 1778
Дата рождения, исходя из возраста в Исповедальных ведомостях 1786-1789 гг.
Место жительства
С 1786
Бракосочетание
Около 1804
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
14.05.1805 ст.
Сын: Синельник Сидор (Исидор) Андреевич
Мать ребёнка: Синельник (Маскаленкова) Мелания Макаровна
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: (Синельник) Ксения Андреевна
Мать ребёнка: Синельник (Маскаленкова) Мелания Макаровна
Исходя из возраста в записи о смерти.
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Ткач-Хаченок (Синельник) Сарра Андреевна
Мать ребёнка: Синельник (Маскаленкова) Мелания Макаровна
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Синельник Ананий Андреевич
Мать ребёнка: Синельник (Маскаленкова) Мелания Макаровна
Исходя из возраста в записи о браке.
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Синельник Ефим (Евфимий) Андреевич
Мать ребёнка: Синельник (Маскаленкова) Мелания Макаровна
Исходя из возраста в записи о смерти.
Смерть
Неизвестно