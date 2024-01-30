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Синельник Андрей Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Синельник Фёдор Семёнович

Мать: Синельник (Жорова) Матрона Семёновна

Дата рождения, исходя из возраста в Исповедальных ведомостях 1786-1789 гг.
Место жительства
С 1786
Бракосочетание
Около 1804

Жена: Синельник (Маскаленкова) Мелания Макаровна

Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
14.05.1805 ст.

Сын: Синельник Сидор (Исидор) Андреевич

Мать ребёнка: Синельник (Маскаленкова) Мелания Макаровна

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: (Синельник) Ксения Андреевна

Мать ребёнка: Синельник (Маскаленкова) Мелания Макаровна

Очкино, Сумська область
Исходя из возраста в записи о смерти.
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Ткач-Хаченок (Синельник) Сарра Андреевна

Мать ребёнка: Синельник (Маскаленкова) Мелания Макаровна

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Синельник Ананий Андреевич

Мать ребёнка: Синельник (Маскаленкова) Мелания Макаровна

Очкино, Сумська область
Исходя из возраста в записи о браке.
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Синельник Ефим (Евфимий) Андреевич

Мать ребёнка: Синельник (Маскаленкова) Мелания Макаровна

Очкино, Сумська область
Исходя из возраста в записи о смерти.
Смерть
Неизвестно

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