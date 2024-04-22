Синельник Сидор (Исидор) Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синельник Сидор (Исидор) Андреевич

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

14.05.1805 ст.

Дата смерти

Около 1869

Пол

Мужской

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Крещение
14.05.1805 ст.
Очкино, Сумська область
Восприемником был крестьянин житель Очкино Емельян ... Сапожник.
Рождение
14.05.1805 ст.

Отец: Синельник Андрей Фёдорович

Мать: Синельник Мелания Макаровна

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Ярохина Елизавета Сидоровна

Мать ребёнка: Синельник Агриппина Евтуховна (Евстихеевна)

Очкино, Сумська область
Бракосочетание
Около 1824

Жена: Синельник Агриппина Евтуховна (Евстихеевна)

Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
02.11.1830 ст.

Сын: Синельник Иосиф Сидорович

Мать ребёнка: Синельник Агриппина Евтуховна (Евстихеевна)

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
01.12.1839 ст.

Сын: Синельник Наум Сидорович

Мать ребёнка: Синельник Агриппина Евтуховна (Евстихеевна)

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
01.01.1843 ст.

Дочь: Мелания Сидоровна

Мать ребёнка: Синельник Агриппина Евтуховна (Евстихеевна)

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шишова Васса Сидоровна

Мать ребёнка: Синельник Агриппина Евтуховна (Евстихеевна)

Очкино, Сумська область
Предположительно, дочь Сидора. Много раз упоминается в качестве восприемницы у Синельников.
Смерть
Около 1869
Очкино, Сумська область
Поскольку его жена в 1869 г. упоминается, как вдова.
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