Синельник Сидор (Исидор) Андреевич
Место рождения
Дата рождения14.05.1805 ст.
Дата смертиОколо 1869
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
14.05.1805 ст.
Восприемником был крестьянин житель Очкино Емельян ... Сапожник.
Рождение
14.05.1805 ст.
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Ярохина Елизавета Сидоровна
Мать ребёнка: Синельник Агриппина Евтуховна (Евстихеевна)
Бракосочетание
Около 1824
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
02.11.1830 ст.
Сын: Синельник Иосиф Сидорович
Мать ребёнка: Синельник Агриппина Евтуховна (Евстихеевна)
Рождение ребёнка
01.12.1839 ст.
Мать ребёнка: Синельник Агриппина Евтуховна (Евстихеевна)
Рождение ребёнка
01.01.1843 ст.
Дочь: Мелания Сидоровна
Мать ребёнка: Синельник Агриппина Евтуховна (Евстихеевна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шишова Васса Сидоровна
Мать ребёнка: Синельник Агриппина Евтуховна (Евстихеевна)
Предположительно, дочь Сидора. Много раз упоминается в качестве восприемницы у Синельников.
Смерть
Около 1869
Поскольку его жена в 1869 г. упоминается, как вдова.