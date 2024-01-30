Синельник (Маскаленкова) Мелания Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1804
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
14.05.1805 ст.
Сын: Синельник Сидор (Исидор) Андреевич
Отец ребёнка: Синельник Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: (Синельник) Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Синельник Андрей Фёдорович
Исходя из возраста в записи о смерти.
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Ткач-Хаченок (Синельник) Сарра Андреевна
Отец ребёнка: Синельник Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Синельник Ананий Андреевич
Отец ребёнка: Синельник Андрей Фёдорович
Исходя из возраста в записи о браке.
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Синельник Ефим (Евфимий) Андреевич
Отец ребёнка: Синельник Андрей Фёдорович
Исходя из возраста в записи о смерти.
Смерть
Неизвестно