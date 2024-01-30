Синельник (Маскаленкова) Мелания Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синельник (Маскаленкова) Мелания Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Очкино, Сумська область
Бракосочетание
Около 1804

Муж: Синельник Андрей Фёдорович

Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
14.05.1805 ст.

Сын: Синельник Сидор (Исидор) Андреевич

Отец ребёнка: Синельник Андрей Фёдорович

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: (Синельник) Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Синельник Андрей Фёдорович

Очкино, Сумська область
Исходя из возраста в записи о смерти.
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Ткач-Хаченок (Синельник) Сарра Андреевна

Отец ребёнка: Синельник Андрей Фёдорович

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Синельник Ананий Андреевич

Отец ребёнка: Синельник Андрей Фёдорович

Очкино, Сумська область
Исходя из возраста в записи о браке.
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Синельник Ефим (Евфимий) Андреевич

Отец ребёнка: Синельник Андрей Фёдорович

Очкино, Сумська область
Исходя из возраста в записи о смерти.
Смерть
Неизвестно

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