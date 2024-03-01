Ткач-Хаченок (Синельник) Сарра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткач-Хаченок (Синельник) Сарра Андреевна

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Синельник Андрей Фёдорович

Мать: Синельник (Маскаленкова) Мелания Макаровна

Очкино, Сумська область
Бракосочетание
23.01.1838 ст.

Муж: Ткач-Хаченок Пимен Иванович

Очкино, Сумська область
Поручители по жениху: жкрестьяне того же помещика жители села Очкина отчим Симеон Якимов Соснин, Стефан Терентьев Х..., Иван Васильев Шевченко. По невесте: родной брат невестин крестьянин того же поме... Показать все
Рождение ребёнка
22.05.1844 ст.

Сын: Хаченок Михаил Пименович

Отец ребёнка: Ткач-Хаченок Пимен Иванович

Очкино, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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