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Ткач-Хаченок Пимен Иванович

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1820 г.р.

Дети

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Очкино, Сумська область
Бракосочетание
23.01.1838 ст.

Жена: Ткач-Хаченок (Синельник) Сарра Андреевна

Очкино, Сумська область
Поручители по жениху: жкрестьяне того же помещика жители села Очкина отчим Симеон Якимов Соснин, Стефан Терентьев Х..., Иван Васильев Шевченко. По невесте: родной брат невестин крестьянин того же поме... Показать все
Рождение ребёнка
22.05.1844 ст.

Сын: Хаченок Михаил Пименович

Мать ребёнка: Ткач-Хаченок (Синельник) Сарра Андреевна

Очкино, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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