Ткач-Хаченок Пимен Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1838 ст.
Поручители по жениху: жкрестьяне того же помещика жители села Очкина отчим Симеон Якимов Соснин, Стефан Терентьев Х..., Иван Васильев Шевченко. По невесте: родной брат невестин крестьянин того же поме... Показать все
Рождение ребёнка
22.05.1844 ст.
Мать ребёнка: Ткач-Хаченок (Синельник) Сарра Андреевна
Смерть
Неизвестно