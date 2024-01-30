Синельник Фёдор Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1754
Отец: Синельник Семён Самсонович
Мать: Синельник ...
Год рождения исходя из возраста в Исповедальных ведомостях 1786-1789 гг.
Бракосочетание
До 1774
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Синельник Моисей Фёдорович
Мать ребёнка: Синельник (Жорова) Матрона Семёновна
Дата рождения, исходя из возраста в Исповедальных ведомостях 1786-1789 гг.
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Синельник Андрей Фёдорович
Мать ребёнка: Синельник (Жорова) Матрона Семёновна
Дата рождения, исходя из возраста в Исповедальных ведомостях 1786-1789 гг.
Место жительства
С 1786
Очкино, Сумська область
После смерти отца с женой уже значился при брате жены Никифоре.
Смерть
Неизвестно