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Синельник Фёдор Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: Синельник Семён Самсонович

Мать: Синельник ...

Год рождения исходя из возраста в Исповедальных ведомостях 1786-1789 гг.
Бракосочетание
До 1774

Жена: Синельник (Жорова) Матрона Семёновна

Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Синельник Моисей Фёдорович

Мать ребёнка: Синельник (Жорова) Матрона Семёновна

Дата рождения, исходя из возраста в Исповедальных ведомостях 1786-1789 гг.
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Синельник Андрей Фёдорович

Мать ребёнка: Синельник (Жорова) Матрона Семёновна

Дата рождения, исходя из возраста в Исповедальных ведомостях 1786-1789 гг.
Место жительства
С 1786
Очкино, Сумська область
После смерти отца с женой уже значился при брате жены Никифоре.
Смерть
Неизвестно

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