Синельник Семён Самсонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1707 по 1708
Дата смерти01.02.1788 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1707 по 1708
Отец: не указан
Мать: не указана
Дата рождения, исходя из возраста в Исповедальных ведомостях 1786-1787 гг. и возраста в метрической записи о смерти.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синельник ...
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Синельник Фёдор Семёнович
Мать ребёнка: Синельник ...
Год рождения исходя из возраста в Исповедальных ведомостях 1786-1789 гг.
Место жительства
С 1786
Смерть
01.02.1788 ст.
Причина смерти не указана.