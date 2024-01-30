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Синельник Семён Самсонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1707 по 1708

Дата смерти

01.02.1788 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Рождение
С 1707 по 1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Дата рождения, исходя из возраста в Исповедальных ведомостях 1786-1787 гг. и возраста в метрической записи о смерти.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синельник ...

Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Синельник Фёдор Семёнович

Мать ребёнка: Синельник ...

Год рождения исходя из возраста в Исповедальных ведомостях 1786-1789 гг.
Место жительства
С 1786
Очкино, Сумська область
Смерть
01.02.1788 ст.
Очкино, Сумська область
Причина смерти не указана.

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