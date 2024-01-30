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Синельник Моисей Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Синельник Фёдор Семёнович

Мать: Синельник (Жорова) Матрона Семёновна

Дата рождения, исходя из возраста в Исповедальных ведомостях 1786-1789 гг.
Место жительства
С 1786
Очкино, Сумська область
Бракосочетание
До 1802

Жена: Синельник (Трубецкая) Анна Есиповна (Иосифовна)

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Синельник Кузьма (Косьма) Моисеевич

Мать ребёнка: Синельник (Трубецкая) Анна Есиповна (Иосифовна)

Очкино, Сумська область
Исходя из возраста в записи о повторном браке.
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: (Синельник) Анастасия Моисеевна

Мать ребёнка: Синельник (Трубецкая) Анна Есиповна (Иосифовна)

Очкино, Сумська область
Исходя из возраста в записи о смерти.
Рождение ребёнка
22.12.1805 ст.

Дочь: (Синельник) Анастасия Моисеевна

Мать ребёнка: Синельник (Трубецкая) Анна Есиповна (Иосифовна)

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Синельник Прокопий Моисеевич

Мать ребёнка: Синельник (Трубецкая) Анна Есиповна (Иосифовна)

Очкино, Сумська область
Исходя из дат рождения известных детей.
Смерть
Неизвестно

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