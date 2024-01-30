Синельник Моисей Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1774
Дата рождения, исходя из возраста в Исповедальных ведомостях 1786-1789 гг.
Место жительства
С 1786
Бракосочетание
До 1802
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Синельник Кузьма (Косьма) Моисеевич
Мать ребёнка: Синельник (Трубецкая) Анна Есиповна (Иосифовна)
Исходя из возраста в записи о повторном браке.
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: (Синельник) Анастасия Моисеевна
Мать ребёнка: Синельник (Трубецкая) Анна Есиповна (Иосифовна)
Исходя из возраста в записи о смерти.
Рождение ребёнка
22.12.1805 ст.
Дочь: (Синельник) Анастасия Моисеевна
Мать ребёнка: Синельник (Трубецкая) Анна Есиповна (Иосифовна)
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Синельник Прокопий Моисеевич
Мать ребёнка: Синельник (Трубецкая) Анна Есиповна (Иосифовна)
Исходя из дат рождения известных детей.
Смерть
Неизвестно