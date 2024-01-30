Синельник (Трубецкая) Анна Есиповна (Иосифовна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1802
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Синельник Кузьма (Косьма) Моисеевич
Отец ребёнка: Синельник Моисей Фёдорович
Исходя из возраста в записи о повторном браке.
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: (Синельник) Анастасия Моисеевна
Отец ребёнка: Синельник Моисей Фёдорович
Исходя из возраста в записи о смерти.
Рождение ребёнка
22.12.1805 ст.
Дочь: (Синельник) Анастасия Моисеевна
Отец ребёнка: Синельник Моисей Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Синельник Прокопий Моисеевич
Отец ребёнка: Синельник Моисей Фёдорович
Исходя из дат рождения известных детей.
Смерть
Неизвестно