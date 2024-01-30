Синельник (Трубецкая) Анна Есиповна (Иосифовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синельник (Трубецкая) Анна Есиповна (Иосифовна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Очкино, Сумська область
Бракосочетание
До 1802

Муж: Синельник Моисей Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Синельник Кузьма (Косьма) Моисеевич

Отец ребёнка: Синельник Моисей Фёдорович

Очкино, Сумська область
Исходя из возраста в записи о повторном браке.
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: (Синельник) Анастасия Моисеевна

Отец ребёнка: Синельник Моисей Фёдорович

Очкино, Сумська область
Исходя из возраста в записи о смерти.
Рождение ребёнка
22.12.1805 ст.

Дочь: (Синельник) Анастасия Моисеевна

Отец ребёнка: Синельник Моисей Фёдорович

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Синельник Прокопий Моисеевич

Отец ребёнка: Синельник Моисей Фёдорович

Очкино, Сумська область
Исходя из дат рождения известных детей.
Смерть
Неизвестно

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