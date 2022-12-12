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Федор Алексеевич

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Место рождения

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1741

Дата смерти

1780

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Алексей Федорович

Мать: Ксения Ивановна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Евпраксия Федоровна

Мать ребёнка: Марфа Степановна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Василий Федорович

Мать ребёнка: Марфа Степановна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Марфа Степановна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Степановна

Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1780
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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