Федор Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смерти1780
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Алексей Федорович
Мать: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Евпраксия Федоровна
Мать ребёнка: Марфа Степановна
Рождение ребёнка
1771
Сын: Василий Федорович
Мать ребёнка: Марфа Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Марфа Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Степановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1780