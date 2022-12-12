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Татьяна Федоровна

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Место рождения

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1741 г.р.

Мать

1742 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федор Алексеевич

Мать: Марфа Степановна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
20.11.1792
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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