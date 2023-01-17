Марфа Степановна
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Евпраксия Федоровна
Отец ребёнка: Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
1771
Сын: Василий Федорович
Отец ребёнка: Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Федор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно