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Евпраксия Федоровна

Место рождения

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1767

Дата смерти

Между 1821 и 1822

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Федор Алексеевич

Мать: Марфа Степановна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Лев Козмич

Отец ребёнка: Козма Семенович

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1789

Сын: Павел Козмич

Отец ребёнка: Козма Семенович

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.11.1792

Дочь: Матрона Козминична

Отец ребёнка: Козма Семенович

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Екатерина Козминична

Отец ребёнка: Козма Семенович

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козма Семенович

Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
Между 1821 и 1822
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
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