Евпраксия Федоровна
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смертиМежду 1821 и 1822
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Федор Алексеевич
Мать: Марфа Степановна
Рождение ребёнка
1786
Сын: Лев Козмич
Отец ребёнка: Козма Семенович
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1789
Сын: Павел Козмич
Отец ребёнка: Козма Семенович
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.11.1792
Дочь: Матрона Козминична
Отец ребёнка: Козма Семенович
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Екатерина Козминична
Отец ребёнка: Козма Семенович
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козма Семенович
Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
Между 1821 и 1822
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя