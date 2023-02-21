Екатерина Козминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Козминична

Место рождения

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1762 г.р.

Мать

1767 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Козма Семенович

Мать: Евпраксия Федоровна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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