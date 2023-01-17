Лев Козмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛев Козмич

Лев Козмич

avatar

Место рождения

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

1786

Дата смерти

14.01.1868

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Козма Семенович

Мать: Евпраксия Федоровна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
25.01.1801

Жена: Ксения Федоровна

Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Дарья Львовна

Мать ребёнка: Ксения Федоровна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
14.01.1868
Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: От старости
Похороны
16.01.1868
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close