Лев Козмич
Место рожденияБоровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Дата рождения1786
Дата смерти14.01.1868
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1786
Отец: Козма Семенович
Мать: Евпраксия Федоровна
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
25.01.1801
Жена: Ксения Федоровна
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Дарья Львовна
Мать ребёнка: Ксения Федоровна
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.01.1868
Причина смерти: От старости
Похороны
16.01.1868
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя