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Дарья Львовна

Место рождения

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1786 г.р.

Мать

1784 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Лев Козмич

Мать: Ксения Федоровна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно