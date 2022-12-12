Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

1779

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1707 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Сын: Никита Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Федорович

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Федорович

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Федорович

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Федорович

Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1779
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