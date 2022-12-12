Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смерти1779
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Сын: Никита Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1741
Сын: Федор Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Федорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1779