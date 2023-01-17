Алексей Федорович
Место рождения
Дата рождения1707
Дата смерти1769
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Федор Тимофеевич
Мать: Мария
Рождение ребёнка
1738
Сын: Никита Алексеевич
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1741
Сын: Федор Алексеевич
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1769