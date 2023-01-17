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Алексей Федорович

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Место рождения

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1707

Дата смерти

1769

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Федор Тимофеевич

Мать: Мария

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Никита Алексеевич

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1769
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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