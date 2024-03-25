Солнцев (Соцков) Егор Иванович
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Устина Егоровна
Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Солнцев (соцков) Наум Егорович
Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Солнцев (соцков) Семён Егорович
Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Авдотья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно