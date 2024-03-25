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Солнцев (Соцков) Егор Иванович

Место рождения

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Солнцев (соцков) Иван

Мать: Солнцева (соцкова) Анисья Алексеевна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Устина Егоровна

Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Авдотья Ивановна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1809

Сын: Солнцев (соцков) Наум Егорович

Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Авдотья Ивановна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1814

Сын: Солнцев (соцков) Семён Егорович

Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Авдотья Ивановна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солнцева (соцкова) Авдотья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Смерть
Неизвестно
Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
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