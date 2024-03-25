Солнцева (Соцкова) Анисья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солнцева (Соцкова) Анисья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Сын: Солнцев (соцков) Василий Иванович

Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Иван

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1772

Сын: Солнцев (соцков) Иван Иванович

Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Иван

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1775

Сын: Солнцев (соцков) Егор Иванович

Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Иван

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солнцев (соцков) Иван

Место жительства
Неизвестно
Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Смерть
Неизвестно
Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
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