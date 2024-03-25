Солнцева (Соцкова) Анисья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Алексей
Рождение ребёнка
1756
Сын: Солнцев (соцков) Василий Иванович
Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Иван
Рождение ребёнка
1772
Сын: Солнцев (соцков) Иван Иванович
Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Иван
Рождение ребёнка
1775
Сын: Солнцев (соцков) Егор Иванович
Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно