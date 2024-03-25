Солнцев (Соцков) Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолнцев (Соцков) Василий Иванович

Солнцев (Соцков) Василий Иванович

Место рождения

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд

Дата рождения

1756

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Солнцев (соцков) Иван

Мать: Солнцева (соцкова) Анисья Алексеевна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Дарья Михайловна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1783

Сын: Солнцев (соцков) Иван Васильевич

Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Дарья Михайловна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1792

Сын: Солнцев (соцков) Егор Васильевич

Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Дарья Михайловна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1795

Сын: Солнцев (соцков) Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Дарья Михайловна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1802

Сын: Солнцев (соцков) Борис Васильевич

Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Дарья Михайловна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солнцева (соцкова) Дарья Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Смерть
1812
Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close