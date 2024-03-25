Солнцев (Соцков) Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Солнцев (соцков) Иван Васильевич
Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Солнцев (соцков) Егор Васильевич
Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Солнцев (соцков) Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1802
Сын: Солнцев (соцков) Борис Васильевич
Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Дарья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1812