Солнцев (Соцков) Егор Васильевич
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Наталья Егоровна
Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Марфа Романовна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Александра Егоровна
Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Марфа Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно