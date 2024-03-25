Солнцев (Соцков) Егор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солнцев (Соцков) Егор Васильевич

Место рождения

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Солнцев (соцков) Василий Иванович

Мать: Солнцева (соцкова) Дарья Михайловна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Наталья Егоровна

Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Марфа Романовна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Александра Егоровна

Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Марфа Романовна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солнцева (соцкова) Марфа Романовна

Место жительства
Неизвестно
Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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