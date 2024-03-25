Солнцева (Соцкова) Дарья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Василий Иванович
Рождение ребёнка
1783
Сын: Солнцев (соцков) Иван Васильевич
Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Василий Иванович
Рождение ребёнка
1792
Сын: Солнцев (соцков) Егор Васильевич
Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Василий Иванович
Рождение ребёнка
1795
Сын: Солнцев (соцков) Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Василий Иванович
Рождение ребёнка
1802
Сын: Солнцев (соцков) Борис Васильевич
Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно