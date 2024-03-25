Солнцева (Соцкова) Дарья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солнцева (Соцкова) Дарья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Василий Иванович

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1783

Сын: Солнцев (соцков) Иван Васильевич

Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Василий Иванович

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1792

Сын: Солнцев (соцков) Егор Васильевич

Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Василий Иванович

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1795

Сын: Солнцев (соцков) Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Василий Иванович

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1802

Сын: Солнцев (соцков) Борис Васильевич

Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Василий Иванович

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солнцев (соцков) Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Смерть
Неизвестно
Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
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