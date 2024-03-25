Солнцев (Соцков) Иван
Место рождения
Дата рожденияДо 1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1738
Рождение ребёнка
1756
Сын: Солнцев (соцков) Василий Иванович
Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Анисья Алексеевна
Рождение ребёнка
1772
Сын: Солнцев (соцков) Иван Иванович
Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Анисья Алексеевна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Солнцев (соцков) Егор Иванович
Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Анисья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно