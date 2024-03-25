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Солнцев (Соцков) Иван

Место рождения

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд

Дата рождения

До 1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1756

Сын: Солнцев (соцков) Василий Иванович

Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Анисья Алексеевна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1772

Сын: Солнцев (соцков) Иван Иванович

Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Анисья Алексеевна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1775

Сын: Солнцев (соцков) Егор Иванович

Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Анисья Алексеевна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солнцева (соцкова) Анисья Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Смерть
Неизвестно
Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
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