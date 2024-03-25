Солнцев (Соцков) Наум Егорович
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Рождение ребёнка
1839
Сын: Солнцев (соцков) Модест Наумович
Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Марфа Гавриловна
Рождение ребёнка
До 1840
Сын: Солнцев (соцков) Илья Наумович
Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Марфа Гавриловна
Рождение ребёнка
17.04.1842
Сын: Солнцев (соцков) Егор Наумович
Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Марфа Гавриловна
Рождение ребёнка
26.06.1847
Дочь: Ольга Наумовна
Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Марфа Гавриловна
Рождение ребёнка
01.04.1850
Дочь: Мария Наумовна
Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Марфа Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно