Солнцев (Соцков) Наум Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солнцев (Соцков) Наум Егорович

Место рождения

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Солнцев (соцков) Егор Иванович

Мать: Солнцева (соцкова) Авдотья Ивановна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1839

Сын: Солнцев (соцков) Модест Наумович

Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Марфа Гавриловна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
До 1840

Сын: Солнцев (соцков) Илья Наумович

Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Марфа Гавриловна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
17.04.1842

Сын: Солнцев (соцков) Егор Наумович

Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Марфа Гавриловна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
26.06.1847

Дочь: Ольга Наумовна

Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Марфа Гавриловна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
01.04.1850

Дочь: Мария Наумовна

Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Марфа Гавриловна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солнцева (соцкова) Марфа Гавриловна

Место жительства
Неизвестно
Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Смерть
Неизвестно
Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
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