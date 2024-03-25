Солнцев (Соцков) Егор Наумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солнцев (Соцков) Егор Наумович

Место рождения

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд

Дата рождения

17.04.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1842

Отец: Солнцев (соцков) Наум Егорович

Мать: Солнцева (соцкова) Марфа Гавриловна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1869

Сын: Солнцев Иван Егорович

Мать ребёнка: Солнцева Наталья Ивановна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
03.04.1872

Сын: Солнцев (соцков) Иосиф Егорович

Мать ребёнка: Солнцева Наталья Ивановна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
До 1878

Дочь: Александра Егоровна

Мать ребёнка: Солнцева Наталья Ивановна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
До 1880

Сын: Солнцев Михаил Егорович

Мать ребёнка: Солнцева Наталья Ивановна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
До 1880

Дочь: Мария Егоровна

Мать ребёнка: Солнцева Наталья Ивановна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
29.01.1884

Дочь: Басалаева Анна (Млад) Егоровна

Мать ребёнка: Солнцева Наталья Ивановна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
08.04.1890

Дочь: Ирина Егоровна

Мать ребёнка: Солнцева Наталья Ивановна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
22.11.1892

Дочь: Корешкова Екатерина Егоровна

Мать ребёнка: Солнцева Наталья Ивановна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
28.12.1987

Сын: Солнцев Василий Егорович

Мать ребёнка: Солнцева Наталья Ивановна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна (Старшая) Егоровна

Мать ребёнка: Солнцева Наталья Ивановна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солнцева Наталья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Смерть
Неизвестно
Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
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