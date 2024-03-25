Солнцев (Соцков) Егор Наумович
Место рождения
Дата рождения17.04.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1842
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Солнцева Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
03.04.1872
Сын: Солнцев (соцков) Иосиф Егорович
Мать ребёнка: Солнцева Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
До 1878
Дочь: Александра Егоровна
Мать ребёнка: Солнцева Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
До 1880
Мать ребёнка: Солнцева Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
До 1880
Дочь: Мария Егоровна
Мать ребёнка: Солнцева Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
29.01.1884
Дочь: Басалаева Анна (Млад) Егоровна
Мать ребёнка: Солнцева Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
08.04.1890
Дочь: Ирина Егоровна
Мать ребёнка: Солнцева Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
22.11.1892
Дочь: Корешкова Екатерина Егоровна
Мать ребёнка: Солнцева Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
28.12.1987
Мать ребёнка: Солнцева Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна (Старшая) Егоровна
Мать ребёнка: Солнцева Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно