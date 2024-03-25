Басалаева (Солнцева) Анна (Млад) Егоровна
Место рождения
Дата рождения29.01.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1884
Рождение ребёнка
1903
Сын: Басалаев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Басалаев Василий Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Башенина Елизавата Васильевна
Отец ребёнка: Басалаев Василий Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлова Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Басалаев Василий Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Басалаев Василий Константинович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Басалаева Элеконида Васильевна
Отец ребёнка: Басалаев Василий Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зельчинко Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Басалаев Василий Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно