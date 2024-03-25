Басалаева (Солнцева) Анна (Млад) Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБасалаева (Солнцева) Анна (Млад) Егоровна

Басалаева (Солнцева) Анна (Млад) Егоровна

Место рождения

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд

Дата рождения

29.01.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1884

Отец: Солнцев (соцков) Егор Наумович

Мать: Солнцева Наталья Ивановна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1903

Сын: Басалаев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Басалаев Василий Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Башенина Елизавата Васильевна

Отец ребёнка: Басалаев Василий Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлова Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Басалаев Василий Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Басалаев Василий Константинович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Басалаева Элеконида Васильевна

Отец ребёнка: Басалаев Василий Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зельчинко Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Басалаев Василий Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Басалаев Василий Константинович

Место жительства
Неизвестно
Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close