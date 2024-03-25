Павлова (Басалаева) Евгения Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Алексей Викторович
Отец ребёнка: Павлов Виктор Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Павлов Виктор Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зельченко Владимир
Отец ребёнка: ?
Работа или профессия
Неизвестно
Инжинер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно