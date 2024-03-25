Павлова (Басалаева) Евгения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлова (Басалаева) Евгения Васильевна

Павлова (Басалаева) Евгения Васильевна

Место рождения

Остинское

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Басалаев Василий Константинович

Мать: Басалаева Анна (Млад) Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Алексей Викторович

Отец ребёнка: Павлов Виктор Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Юрий Викторович

Отец ребёнка: Павлов Виктор Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Виктор Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зельченко Владимир

Отец ребёнка: ?

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Инжинер
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close